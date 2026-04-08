В ГД хотят создать интерактивную карту укусов клещей

Депутаты предложили размещать информацию о случаях укусов клещей на «Госуслугах».

Источник: Комсомольская правда

В РФ могут создать интерактивную карту случаев укусов клещей. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Амир Хамитов.

Депутаты направили соответствующее обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Считаем целесообразным создать на портале “Госуслуги” интерактивную карту статистики укусов клещей», — цитирует выдержку из документа РИА Новости.

Кроме сведений о количестве случаев укусов клещей в регионах, на карте предлагается размещать информацию о профилактике таких случаев и о том, куда обращаться, если укусил клещ.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что медучреждения РФ уже начали фиксировать обращения граждан в связи с укусами клещей уже в начале марта.

Тем временем врач Звонцова напомнила, что вакцинация остается главной защитой от клещевого энцефалита.