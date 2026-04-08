Регистрация на «Тотальный диктант» во Владивостоке начнется 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, во Владивостоке открывается регистрация на участие в написании «Тотального диктанта». Он пройдёт 18 апреля и соберёт участников на пятидесяти площадках по всему городу. Принять участие можно очно после регистрации или онлайн, уточняют организаторы акции.
Часть площадок будет закрытой. Диктант там напишут студенты и сотрудники ТГМУ, владивостокского филиала юридического института МВД, ВДЦ «Океан» и архитектурного бюро Concrete Jungle.
Желающим поучаствовать доступен широкий список открытых площадок — от ДВФУ, ВВГУ и МГУ им. Невельского до школ, галерей, библиотек, музеев, госархива, аэропорта, ботанического сада, джаз-бара, Приморского океанариума и даже чайного дома. Полный перечень площадок и форму регистрации организаторы разместили на сайте «Тотального диктанта». Для очного участия потребуется паспорт.
Отдельно для детей запланирована акция «Недиктант. Дети» в гимназии № 2 и краевой детской библиотеке на проспекте 100-летия Владивостока. Школьники с 1-го по 8-й класс там не будут писать текст под диктовку. Вместо этого им предложат выполнять необычные задания по тексту автора «Тотального диктанта» этого года.
Взрослые участники могут заранее подготовиться. Во Владивостоке проходят бесплатные занятия в библиотеке им. Чехова и Владивостокском государственном университете с участием филологов и преподавателей русского языка.