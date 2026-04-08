Более 1,5 тонны контрафактного алкоголя уничтожили в Приморье

В Приморье с начала года изъято из незаконного оборота и уничтожено более 1,5 тонны алкоголя. Бороться с контрафактной продукцией помогают бдительные граждане.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли края, на прошлой неделе в ходе рейда в магазинах, расположенных на улицах Пихтовая и Адмирала Кузнецова, из незаконного оборота выведено более 230 литров крепкого алкоголя.

«По результатам контрольных мероприятий в отношении правообладателей торговых точек возбуждены административные производства со штрафами от 300 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Всего благодаря бдительным гражданам с начала года изъято более 1,5 тонны незаконных спиртных напитков. Весь алкоголь по решению суда отправлен на уничтожение с использованием дробильной установки.