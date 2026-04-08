Хабаровский музыкальный театр закроет юбилейный сезон премьерой детектива

Знаменитый детективный роман готовится представить зрителю Хабаровский музыкальный театр. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», летом на сцене Дома офицеров Восточного военного округа развернется музыкальный спектакль «Восточный экспресс» по произведению Агаты Кристи.
— На этот раз к известному произведению обратился петербургский композитор Виктор Высоцкий, который работал в основном в жанре академической музыки, оперы и балета, создавая произведения для симфонического оркестра. Автором либретто и режиссером выступит заслуженная артистка России Наталья Индейкина, — рассказали в Хабаровском музыкальном театре.
Премьеру музыкального детектива в двух действиях покажут под занавес юбилейного сезона театра — в июле. Зрителю предстоит наблюдать за силой мысли гения и сыщика Эркюля Пуаро, расследующего необычное преступление, которое произошло в вагоне «Восточного экспресса».
В театре надеются, что царящая атмосфера загадки, а также синтез театрального поп-рока, классической оперы и мюзикла не оставят зрителя равнодушным.