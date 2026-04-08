Ремонт автодороги Кунгур — Соликамск завершен на 97%

На трассе Кунгур — Соликамск продолжаются ремонтные работы, стартовавшие в прошлом году. Реконструкция близится к завершению, готовность объекта составляет 97%, рассказали в Министерстве транспорта Пермского края.
На сегодняшний день отремонтировано 8,3 км дорожного полотна участками: между городом Чусовым и рабочим поселком Усьва, в поселке Усьва от моста до поворота на Каменный город, а также между Александровском и рабочим поселком Яйва.
В рамках реконструкции обновили асфальт на проезжей части, установили новый остановочный павильон «Отворот на Шумихинский», обустроили посадочные площадки и заездные карманы, а также локально отремонтировали пучинистые участки в поселке Усьва, между Кизелом и Александровском и между поселком Яйва и Березниками.
Автодорога Кунгур — Соликамск (остановочный пункт «Шумихинский»). Фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.
В этом году предстоит выполнить заключительные работы. В Кизеле укрепят обочину на участке от железнодорожного путепровода до остановки «Иванов лог», установят барьерное ограждение и бортовой камень, а также обустроят остановки «Сады» и «Иванов лог». В Лысьвенском округе появится остановочный пункт «Верх Култым» возле одноименной деревни. Все три остановки будут оборудованы заездными карманами, посадочными площадками, подходами и павильонами в фирменном стиле региона.