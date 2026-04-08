На погашение ипотеки за 2025 год выплаты получили более тысячи семей в Хабаровском крае

«Наш регион один из немногих субъектов Дальнего Востока, получивший дополнительные денежные средства на эти цели. Выплатой могут воспользоваться семьи из Хабаровского края, в которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился и зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния на территории нашего субъекта третий или последующий ребенок. В 2025 году выплаты получили 1 043 семей, а с начала реализации программы, с 2024 года, общее число семей, получивших помощь — 1 366», — говорится в сообщении.