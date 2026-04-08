На погашение ипотеки за 2025 год выплаты получили более тысячи семей в Хабаровском крае

В 2025 году благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина Хабаровский край получит свыше 557 млн рублей. Эти средства направят на реализацию популярной меры поддержки: выплату 1 млн рублей многодетным семьям на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребёнка. Данная инициатива является важной частью президентского нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Наш регион один из немногих субъектов Дальнего Востока, получивший дополнительные денежные средства на эти цели. Выплатой могут воспользоваться семьи из Хабаровского края, в которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился и зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния на территории нашего субъекта третий или последующий ребенок. В 2025 году выплаты получили 1 043 семей, а с начала реализации программы, с 2024 года, общее число семей, получивших помощь — 1 366», — говорится в сообщении.
Программа продолжится и в 2026 году. В связи с изменением федерального законодательства в настоящее время по поручению Дмитрия Демешина доработаны нормативные акты Хабаровского края по предоставлению региональной выплаты в размере 550 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. Выплаты возобновятся после заключения соглашения с оператором — ПАО «ДОМ.РФ» во второй половине апреля 2026 года.
«Президент РФ Владимир Путин отмечает, что поддержка семей с детьми является приоритетом для России. Получателями краевой выплаты могут быть граждане, которые воспользовались федеральной выплатой в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. При этом жилое помещение, приобретенное за счет кредитных средств, должно быть расположено на территории края. Оператором мер государственной поддержки семей, имеющих детей, по погашению обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) как единый институт развития в жилищной сфере выступает ПАО “ДОМ.РФ”», — отметила заместитель министра социальной защиты края Ольга Кучаева.
На портале Госуслуг (6+) многодетным родителям доступна услуга по получению подтверждающей справки о выплате средств на погашение ипотеки. Справку может оформить гражданин, являющийся получателем выплаты (федеральной и (или) региональной), независимо от даты ее получения и способа подачи заявления — через портал Госуслуг или кредитора. Средний срок предоставления справки составляет 1 календарный день. Справка может пригодиться для подтверждения получения меры поддержки, она отражает сведения на дату ее получения и у нее нет срока действия.
