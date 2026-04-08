Массовая гибель рыбы в реке Раздольная в Приморье вызвала прокурорскую проверку

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту публикаций в соцсетях о массовой гибели рыбы в реке Раздольная в районе села Тереховка Надеждинского муниципального округа, сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
В рамках проверки будет дана правовая оценка деятельности предприятий и организаций, расположенных вблизи водоёма, а также эффективности мер, принимаемых контролирующими органами по охране водных биоресурсов.
При подтверждении нарушений будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.
Ранее Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о массовой гибели рыбы в озере рядом с автовокзалом в Партизанске. Основанием стали фото и видео, опубликованные жителями в соцсетях.