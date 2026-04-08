Толщина льда в Северном Ледовитом океане в марте стала самой большой с 2019 года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Толщина морского льда у мыса Челюскин полуострова Таймыр составила по итогам марта 162 см, что является самым большим показателем с 2019 года, рассказал ТАСС техник-метеоролог первой категории Объединенной гидрометеорологической станции имени Е. К. Федорова Александр Фанталов.

При этом в марте в Северном Ледовитом океане наблюдается ледовый максимум, после чего площадь льда начинает уменьшаться.

«На конец марта толщина льда составляла 162 см. В 2025 году этот показатель был всего 130 см, в 2024 году — 153 см. И только в 2019 году толщина достигала большего показателя в 170 см», — подсчитал Фанталов.

Ледяной покров в морской части Арктики оценивают по двум величинам — площади распространения и объему морского льда. Для оценки динамики покрова используют данные по так называемым «ледовому минимуму» и «ледовому максимуму». Первый отмечается примерно в середине сентября, второй — обычно в марте.

