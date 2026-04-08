Мировые цены на нефть отреагировали на перемирие США и Ирана: зафиксирован спад

Рынок нефти рухнул на 13−17% после заявления Трампа по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Мировые цены на нефть рухнули после новости о двухнедельном перемирии США и Ирана. Об этом следуют данные торгов.

К 3:04 по мск нефть резко пошла вниз: Brent потеряла 12,6%, опустившись до 91,92 доллара за баррель — впервые за две с лишним недели пробив отметку 92 доллара. WTI упал еще сильнее — на 16,6%, до 94,1 доллара.

На 2 апреля цена на нефть Urals достигла 116,05 доллара за баррель в порту Приморск, крупнейшем экспортном терминале России на Балтийском побережье. Это побило рекорд 13-летней давности.

Война США и Израиля с Ираном ударила по мировой экономике, сокращение поставок нефти вызвало скачок цен.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Первый раунд американо-иранских переговоров запланирован на 10 апреля и состоится в Исламабаде.

