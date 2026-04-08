Посольство Ирана назвало Зеленского клоуном после его слов о Совбезе ООН

Посольство Ирана в Южно-Африканской Республике призвало не обращать внимания на высказывания Зеленского, назвав его клоуном.
«Сейчас не то время, чтобы обращать внимание на клоуна», — говорится в сообщении посольства в соцсети X*.
В Иране прокомментировали слова Зеленского о том, что Совет безопасности Организации Объединённых Наций якобы провалил попытку продемонстрировать единство по ситуации в Ормузском проливе.
Напомним, эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Он отметил, что США получили от Ирана предложение из десяти пунктов. В частности, иранская сторона гарантирует безопасность судоходства в Ормузском проливе.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.