Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря

Северная Корея запустила снаряд в направлении Японского моря. Об этом информирует агентство Yonhap. Сообщается, что тип боеприпаса не установлен.
Ранее, в марте, агентство сообщало, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Она упала у берегов Японии.
Сразу после этого Северная Корея запустила более 10 баллистических ракет в Японское море.
Первую же баллистическую ракету в 2026 году Северная Корея запустила в акваторию Восточного (Японского) моря в январе.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством. Он заявил, что КНДР будет «полностью отвергать и игнорировать» свою южную соседку.
Лидер КНДР подчеркнул, что решение считать Корею враждебным государством не было случайным. Оно стало логическим итогом текущей ситуации.