Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря

Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея запустила снаряд в направлении Японского моря. Об этом информирует агентство Yonhap. Сообщается, что тип боеприпаса не установлен.

Ранее, в марте, агентство сообщало, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Она упала у берегов Японии.

Сразу после этого Северная Корея запустила более 10 баллистических ракет в Японское море.

Первую же баллистическую ракету в 2026 году Северная Корея запустила в акваторию Восточного (Японского) моря в январе.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством. Он заявил, что КНДР будет «полностью отвергать и игнорировать» свою южную соседку.

Лидер КНДР подчеркнул, что решение считать Корею враждебным государством не было случайным. Оно стало логическим итогом текущей ситуации.

Узнать больше по теме
Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше