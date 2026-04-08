«Шокировал мир»: МОК объяснил уникальность победы Шайдорова на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет посвятил пост на своей странице в Instagram победе казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпиаде, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) казахстанца Михаила Шайдорова назвали «настоящей темной лошадкой» прошедшей в Италии зимней Олимпиады.

21-летний фигурист соревновался с самыми прославленными именами в фигурном катании. Он шокировал мир и самого себя, упав на лед после почти безупречного выступления и расплакался, когда объявили его личный рекорд в произвольной программе — 198,64 балла. Затем пришло осознание, что он выиграет не просто медаль, а титул.

Шайдоров завоевал первую в истории Казахстана золотую олимпийскую медаль в фигурном катании и первое «золото» зимних Игр с 1994 года.

Сам фигурист заявил, что его медаль может дать мотивацию другим молодым спортсменам. «Его достижение напоминает нам о том, что чемпионов можно найти в самых неожиданных местах и что успех одного человека может зажечь гордость и радость в сердцах стольких людей», — отметили в комитете.

Напомним, казахстанский фигурист-одиночник Михаил Шайдоров стал победителем зимних Олимпийских игр 2026 года. После победы на Олимпиаде Шайдоров был награжден орденом «Барыс» II степени и получит внушительную денежную премию.