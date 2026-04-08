В Красноярском крае оборудуют 16 современных площадок ГТО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортивные объекты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» будут возводиться за счет субсидий краевого и федерального бюджетов.
Средства направят на закупку сертифицированного оборудования, обустройство площадок, а также монтаж и ввод объектов в эксплуатацию, отмечает пресс-служба крайспорта. Стоимость каждой площадки составит более трех миллионов рублей.
На площадках будет размещено оборудование для тренировки и тестирования по нормативам ГТО. В стандартный набор входят турники разных уровней, брусья и гимнастические скамейки, комплексы для воркаута, тренажеры для развития силы и выносливости, зоны для отжиманий, подтягиваний и прыжков. Для предупреждения травм уложат резиновое покрытие.
Новые площадки ГТО появятся в муниципальных округах края: Большемуртинско-Сухобузимском (г.п. Большая Мурта, с. Нахвальское, с. Шила), Идринско-Краснотуранском (с. Краснотуранск), Каратузском (с. Каратузское), Манско-Уярском (с. Сушиновка, д. Богуславка), Минусинском (г.п. Зеленый Бор, с. Лугавское), Мотыгинском (г.п. Мотыгино), Назаровском (с. Красная Сопка), Иланско-Нижнеингашском (г.п. Нижняя Пойма), Рыбинском (г. Заозерный), Шарыповском (с. Холмогорское) и в городском округе Красноярск (г. Красноярск, г. п. Березовка).