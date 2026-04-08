Котюков призвал ставить семью во главу угла в патриотизме

Как подчеркнул губернатор Михаил Котюков, возглавляющий Попечительский совет, крайне важно, чтобы в этой работе присутствовала семья, поскольку именно через нее передаются традиции и нравственные ценности. Он предложил внедрять новые семейные форматы мероприятий, обязательно привлекая к ним родственников участников спецоперации, ветеранов и фронтовиков. По словам главы региона, детям необходимо рассказывать о подвигах героев разных национальностей, которыми гордится край и страна, чтобы ребята учились беречь память о них на конкретных примерах, а не по учебникам.
Большой популярностью у жителей, как было отмечено на заседании, уже пользуются шахматные клубы, которые РВИО открывает в муниципалитетах. Туда нередко приходят целыми семьями. В честь 81-й годовщины Победы отделение анонсировало проведение краевого шахматного турнира.
Председатель реготделения РВИО Евгений Гарин сообщил, что общественники продолжают обустраивать Пространство патриотического воспитания на базе военно-учебного центра СФУ. В планах — установка планера самолета МиГ-25 и бюстов героев Великой Отечественной войны, а также открытие тематических фотовыставок. Гарин добавил, что совместно с министерством образования эту территорию включат в экскурсионные маршруты для студентов и школьников. По его словам, красноярцы и гости города уже приходят туда, интересуясь историей военной техники и подвигами героев, а экскурсоводы подробно отвечают на все вопросы.
В 2026 году краевое отделение РВИО намерено активизировать поисковую деятельность. Найденные в местах сражений останки павших героев Великой Отечественной войны лягут в основу внеурочных занятий, где будут рассказывать семейные истории бойцов. Эта работа уже получила высокую оценку на федеральном уровне.
Также принято решение усилить просветительскую работу в памятных местах края. Историки будут знакомить молодежь с подвигами участников как Великой Отечественной, так и специальной военной операции. Михаил Котюков поручил привлечь к деятельности Попечительского совета активистов «Движения первых», чтобы молодые люди сами могли предлагать направления, требующие особого внимания в патриотическом воспитании.
На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением РВИО и краевым министерством образования. Стороны договорились об открытии в школах профильных классов РВИО, закупке учебных пособий по истории, реализации совместных семейно-патриотических мероприятий, а также просветительских и исследовательских проектов.
