В Назаровском округе приставы восстановили на работе уволенного сторожа

После муниципальной реформы житель Назаровского округа оказался не у дел.

Источник: Комсомольская правда

В Назаровском муниципальном округе судебные приставы восстановили на работе уволенного сторожа. Мужчина работал в одном из коммунальных предприятий до того момента, как после муниципальной реформы предприятие прошло через реорганизацию. Руководство решило, что теперь нужно сократить штатную единицу — так сторож оказался не у дел.

Однако мужчина не смирился и отправился в суд. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что процедура увольнения была незаконной.

Приставы уведомили работодателя о том, что он обязан восстановить сотрудника в течение пяти рабочих дней. В противном случае грозит уголовная ответственность за неисполнение решения суда и исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей.

Ситуация разрешилась в пользу сторожа.