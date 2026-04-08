В Назаровском округе приставы восстановили на работе уволенного сторожа

В Назаровском муниципальном округе судебные приставы восстановили на работе уволенного сторожа. Мужчина работал в одном из коммунальных предприятий до того момента, как после муниципальной реформы предприятие прошло через реорганизацию. Руководство решило, что теперь нужно сократить штатную единицу — так сторож оказался не у дел.
Однако мужчина не смирился и отправился в суд. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что процедура увольнения была незаконной.
Приставы уведомили работодателя о том, что он обязан восстановить сотрудника в течение пяти рабочих дней. В противном случае грозит уголовная ответственность за неисполнение решения суда и исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей.
Ситуация разрешилась в пользу сторожа.