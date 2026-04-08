Хабаровский край присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»

Жители Хабаровского края могут принять участие во всероссийской акции «Монетная неделя», чтобы обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги или зачислить мелочь на свой банковский счет. Акция стартовала 6 апреля в офисах банков-участников и продлится до 18 апреля текущего года, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Хабаровскому краю.
«Жители региона уже несколько лет активно участвуют в монетной неделе, и каждый раз в оборот возвращается значительное количество монет. Например, в прошлом году за время проведения двух акций удалось собрать почти три тонны — это более 700 тысяч кружков на 2,7 млн рублей. При этом каждая третья монета была номиналом 1 рубль», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.
Подробную информацию о банках-участниках и условиях проведения акции можно узнать на сайте.