Как расположить к себе собеседника: советы спецагента ФБР

У агентов ФБР есть негласное правило «пяти процентов»: если человек говорит пять минут без перебивания и без оценочных суждений со стороны слушателя, он начинает неосознанно искать одобрения и раскрывает на 40% больше информации. Проблема в том, что обычный человек выдерживает тишину максимум 17 секунд, после чего вставляет «угу», «ясно» или совет. Чтобы расположить к себе собеседника, нужно научиться паузе после его реплики. Не три секунды, а пять-семь. За это время мозг собеседника сам завершает мысль и часто добавляет то, что изначально не планировал говорить. Именно так агенты получают признания на пустом месте.