CNN: в переговорах с Ираном примут участие Уиткофф, Кушнер и Вэнс

В переговорах с Ираном со стороны Соединённых Штатов примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает телеканал CNN.
В материале сказано, что Вэнс находится с визитом в Венгрии.
«При подходящих условиях его поездку могут дополнить ещё одной остановкой в Пакистане для участия в переговорах», — написал автор.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Он отметил, что США получили от Ирана предложение из десяти пунктов. В частности, иранская сторона гарантирует безопасность судоходства в Ормузском проливе.
По данным Axios, первый раунд переговоров намечен на 10 апреля. Встреча состоится в пакистанской столице Исламабаде.
Ранее сообщалось, что вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс будет участвовать в возможных прямых переговорах с иранской стороной, если к ним «приведут контакты через посредников».