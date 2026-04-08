В Госдуме предлагают разрешить родителям работать удаленно во время каникул

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили дать право родителю ребенка школьного возраста на дистанционную или комбинированную работу на период каникул.
По мнению парламентариев, принятие инициативы позволит снизить нагрузку на семьи без обязательного ущерба для работодателя, если трудовая функция объективно допускает такой формат, пишет РИА Новости.
Кроме того, депутаты предложили установить, что отказ работодателя в предоставлении такого формата будет допускаться только при объективной невозможности удаленной или комбинированной работы по характеру выполняемых обязанностей.