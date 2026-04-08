Росстат: средняя зарплата свыше 100 тыс. рублей отмечена в 16 регионах

Лидером по уровню средней зарплаты среди регионов стал Чукотский автономный округ.

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Средний размер зарплаты более 100 тыс. рублей, по последним данным, зафиксирован в 16 регионах России, выяснил ТАСС, проанализировав статистику. По данным Росстата, в январе 2026 года средняя зарплата в Республике Коми составила 100 367 рублей.

Средний размер зарплаты, превышающий 100 тыс. рублей в месяц, также отмечен в Забайкальской крае (100,6 тыс.), Амурской области (105 тыс.), Красноярском крае (111, 2 тыс.), Санкт-Петербурге (118,7 тыс.), Московской области (124 тыс.), Ханты-Мансийском АО (131,1 тыс.), Мурманская область (133,4 тыс.), Якутии (141,5 тыс.), Камчатском крае (153,8 тыс.), Ненецком АО (158,2 тыс.), Сахалинской области (162 тыс.), Ямало-Ненецком АО (171, 4 тыс.), Магаданской области (176, 7 тыс.), Москве (187,6 тыс.), Чукотском АО (223, 2 тыс.), следует из статистики.

В целом средний размер зарплаты в России в январе 2026 года составил 103 611 рублей.

