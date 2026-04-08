Жена Героя России Асылханова рассказала подробности о его исчезновении

КЕМЕРОВО, 8 апреля. /ТАСС/. Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов ушел из дома вечером якобы на работу, несмотря на то, что обычно работает в первой половине дня. Об этом сообщила ТАСС Валерия, жена пропавшего.
«Он сказал, что ушел на работу, время было около 16:00. Абсолютно спокойно отнеслась. Это поздновато, да. Но мало ли, что случилось, может быть, вызвали. Он работает преподавателем в техникуме. [С собой] были документы в сумке. Телефон у него был с собой, все посмотрели и проверили, никаких результатов не было», — рассказала Валерия.
Она подтвердила, что обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой помочь с поисками мужа. Также она опросила всех родственников и знакомых, у которых могла быть информация о муже, но безрезультатно.
Ранее в ГУ МВД по Кемеровской области сообщили о розыске 23-летнего Асылханова, который 3 апреля ушел из дома в городе Юрге и не вернулся. По данным на вечер 7 апреля, поиски не дали результатов. Следственное управление СК РФ по региону организовало проверку. Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» Кемеровской области готовы подключиться к поиску пропавшего.
Рядовой Асылханов за время проведения СВО уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество боевиков. Был награжден Золотой Звездой в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал работать педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.