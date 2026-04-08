Какой церковный праздник отмечают 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, православные отмечают Собор (память) Архангела Гавриила, тесно связанный с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который отмечался накануне. Чествуют ангела Гавриила, который принес Деве Марии благую весть. 8 апреля 2026 года — среда, приходится на Страстную седмицу, последнюю неделю перед Воскресением Христовым. В этот день в доме первосвященника Каиафы собрались религиозные лидеры, чтобы решить судьбу Иисуса Христа. Они задумали погубить его, но боялись делать это в праздник, опасаясь гнева народа. В это время один из двенадцати учеников Христа, Иуда, движимый алчностью, сам пришел к ним. Он предложил выдать Учителя в обмен на деньги. Первосвященники заплатили ему тридцать серебренников и стали ждать удобного случая для ареста. 8 апреля 2026 года приходится на период Великого Поста. Монастырским уставом сегодня предписано сухоядение. Постящиеся могут употреблять только овощи, фрукты и хлеб. Какие еще церковные праздники отмечают 8 апреля Также 8 апреля православная церковь чтит память священномученика Иринея, епископа Сремского (304), мучеников Вафусия и Верка пресвитеров, Арпилы монаха; мирян: Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской, и Дуклиды, царевны Готфской (ок. 375), преподобного Малха Сирийского (IV), мученицы Параскевы (1939), а также преподобного Василия Нового (X). Кто такой преподобный Василий Новый Преподобный Василий Новый (X) — византийский подвижник, известный даром прозрения и чудотворения. Его жизнь была полна испытаний и духовных подвигов. В молодости он оставил суетный мир и жил в уединении. Однажды его, одетого в рубище, схватили по подозрению в злом умысле и привели на суд к патрицию Самону. Подвижник молчал о себе, а своего обвинителя обличил в нечестивой жизни. За это святого подвергли жестокой пытке: его повесили вниз головой на три дня. Однако он остался жив. По преданиям, после чудесного спасения Василия бросили голодному льву, но зверь не тронул его. Тогда святого попытались утопить в море, но дельфины вынесли его на берег. В Константинополе он поселился у Иоанна, исцелив его от болезни. К нему потянулись люди за советом и исцелением. Среди его учеников был Григорий, который, как считается, записал житие учителя. Преподобный Василий скончался около 944 года в возрасте 110 лет.