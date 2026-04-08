В России продолжает снижаться уровень заболеваемости гриппом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На прошлой неделе зарегистрировано 573 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом — показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, отмечено снижение числа заболеваний гриппом на 15,4%. В структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А (H3N2). Также продолжают циркулировать вирусы А (H1N1)pdm09 и В. В структуре респираторных вирусов превалируют РС‑вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.
Кроме того, зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев COVID‑19.
Специалисты призывают соблюдать базовые меры профилактики в весенний период: регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости — незамедлительно обратиться к врачу.