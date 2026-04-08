США приблизили апокалипсис: главная новость войны в Иране 8 апреля

Конфликт между США и Ираном находится в сложной и напряжённой фазе, где каждый шаг становится почти не предсказуем. Недавние заявления президента США Дональда Трампа стали прямым доказательством этого.
С одной стороны, Трамп признал «важным шагом» сам факт составления иранского плана из 10 пунктов, но тут же охарактеризовал его как «недостаточный». В то же время он сделал устрашающее заявление о возможности полного уничтожения «иранской цивилизации» в ночь на 8 апреля, хотя и добавил, что этого не желает.
Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев полагает, что Иран нашёл уязвимое место в позиции Соединённых Штатов.
«Мы снова убедились, что США в положении цугцванг — какой ход не делай, все равно плохой. Поджал хвост и убежал — плохо, выйти с гордо поднятой головой не получается. Продолжать войну — совсем опасно… Иран четко понял слабость Трампа и говорит, что они не готовы заканчивать войну на условиях США, только на своих. Это тот случай, когда в США не ожидали, что Иран окажется таким строптивым, который не захочет просто так выходить из войны. Тем более, объявлена священная война. А значит, она никуда от США не денется», — сказал aif.ru эксперт.
Политолог считает, что полномасштабная наземная операция со стороны США маловероятна из-за понимания высоких рисков потерь.
«В США все-таки есть понимание, что это риски больших потерь. Американцы хотели, чтобы страны НАТО стали некой силой ведения прокси-войны против Ирана в наземной операции. А европейские страны поняли, что они просто положат там своих солдат, поэтому они жестко уперлись и отказались. Тем более, они сами привыкли вести прокси-войны. Поэтому Трамп стоит перед дилеммой — отправлять свои войска, чтобы они погибли, или найти прокси, которых нет», — отметил Перенджиев.
При этом эксперт допускает сценарий, при котором Иран может инициировать собственные военные действия на земле.
«Как бы Иран не начал проводить наземные операции с помощью диверсионных групп в отношении американских баз в арабских странах. Такой вариант я не исключаю», — убеждён собеседник aif.ru.
Этот сложный геополитический пасьянс демонстрирует, что конфликт пока еще находится в состоянии хрупкого равновесия, где потенциал эскалации сохраняется, а разрешение может потребовать нестандартных решений.