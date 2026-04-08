В Хабаровском крае суд лишил выплат жену погибшего участника СВО

В Ванинском районе суд лишил выплат жену погибшего участника СВО: хотя брак не был расторгнут, супруги совместно не проживали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С иском обратилась мать военнослужащего. Как установил суд, с 2008 года военнослужащий с женой жили раздельно и не поддерживали отношения, она не была на похоронах, а при заключении контракта он указал, что разведен, и в список членов семьи супругу не включил.
— С учётом всех обстоятельств суд лишил жену участника СВО права на все выплаты и льготы, причитающиеся в связи со смертью военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, дочь погибшего участника СВО из Николаевска-на-Амуре получила выплаты после вмешательства прокуратуры.