Каждый пятый работник в России тратит часть рабочего времени на бесполезные обязанности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 из 10 россиян считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности.
Таковы результаты опроса Superjob, в котором приняли участие 3000 экономически активных граждан из всех округов страны.
Так, лишь 4 из 10 россиян никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи — их труд всегда имеет для них ценность. 60% время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью — в среднем, она отнимает 27% рабочего времени. При этом за два последних года выросла доля тех, кто теряет на бессмысленных обязанностях более половины времени — с 7 до 10%.
Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда: 48% против 35% соответственно. Среди россиян до 35 лет о том, что никогда не занимаются ерундой, заявили 31%, а среди тех, кому за 45, — уже 44%.