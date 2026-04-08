От лекций до диагностики: красноярцы отметили День здоровья на тематическом фестивале

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, и в Красноярске в честь этой даты подготовили специальный «Фестиваль здоровья» для горожан всех возрастов.
Тематические площадки развернулись в пространстве «Точка кипения» в ТЦ «Квант». Для посетителей подготовили лекции и мастер-классы: специалисты рассказывали об основах ЗОЖ, ментальном здоровье и обучали навыкам первой помощи. Параллельно с образовательной программой работали площадки от партнеров, где гости могли пройти базовую диагностику организма — измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, сделать ЭКГ, проверить работу легких, а также измерить внутриглазное давление. Кроме того, на фестивале проводилось экспресс-тестирование на ВИЧ — результат можно было узнать на месте.
Одну из площадок организовали «Губернские аптеки». Здесь посетителям предлагали продегустировать коллаген, рассказывали о витаминах и биологически активных добавках, а также консультировали по продукции собственного производства.
«Участники фестиваля активно включаются, с большим любопытством к нам подходят — кто-то интересуется витаминами, кто-то уходовыми средствами. Мы стараемся всем уделить должное внимание и подробно ответить на вопросы. Многие посетители интересуются именно косметическими товарами — на нашей площадке большой выбор продукции производства “Губернских аптек”, в том числе представлена последняя линейка косметической продукции с пептидами», — рассказала представитель государственной аптечной сети.
Отдельным направлением работып площадки «Губернских аптек» на фестивале стала диагностика стопы. С помощью плантографа специалист проводил бесплатное обследование для всех желающих, оценивал распределение нагрузки и общее состояние стопы, после чего давал рекомендации.
«Мы смотрим, есть ли отклонения, например, признаки плоскостопия, где идет перегрузка. По итогам подсказываем, на что обратить внимание и как правильно подобрать стельки. Это важно, потому что неправильно подобранные стельки могут навредить», — пояснила специалист АО «Губернские аптеки».
Пока посетители ожидали обследований, на фестивале работали волонтеры-медики. Они проводили интерактивы и в простой форме рассказывали о распространенных заболеваниях. По их словам, особое внимание уделяли теме сердечно-сосудистых рисков: объясняли, как отличить инфаркт от инсульта, и разбирали распространенные мифы о курении и здоровье. Формат общения старались делать максимально простым и понятным, чтобы информация лучше запоминалась.
Гости фестиваля отмечают, что такой формат позволяет в спокойной обстановке разобраться в вопросах здоровья и получить базовые рекомендации.
«Я сначала просто подошла посмотреть, но в итоге и стопу проверила, и про витамины послушала. Удобно, что все в одном месте и можно спокойно задать вопросы», — поделилась посетительница фестиваля Валентина.
Добавим, организаторами мероприятия выступили Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с региональным отделением ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке министерства здравоохранения Красноярского края в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».