От лекций до диагностики: красноярцы отметили День здоровья на тематическом фестивале

Тематические площадки развернулись в пространстве «Точка кипения» в ТЦ «Квант». Для посетителей подготовили лекции и мастер-классы: специалисты рассказывали об основах ЗОЖ, ментальном здоровье и обучали навыкам первой помощи. Параллельно с образовательной программой работали площадки от партнеров, где гости могли пройти базовую диагностику организма — измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, сделать ЭКГ, проверить работу легких, а также измерить внутриглазное давление. Кроме того, на фестивале проводилось экспресс-тестирование на ВИЧ — результат можно было узнать на месте.