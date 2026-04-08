В Хабаровском крае благоустроят новые парки и скверы в 2027—2028 годах

В Хабаровском крае активно готовят заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что от муниципалитетов уже поступило 10 предложений общей стоимостью 1,35 миллиарда рублей. Реализацию этих проектов планируют на 2027−2028 годы.
Среди самых интересных инициатив — масштабная реконструкция парка культуры и отдыха «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре, создание нового сквера «Импульс» в Амурске, обновление стадиона «Локомотив» в Бикине и восточной части набережной в Николаевске-на-Амуре. Также планируется благоустроить прогулочную зону у районного Дома культуры в Ванино, продолжить работу над сквером «Золото Умальты» в Чегдомыне, привести в порядок площадь и сквер имени Ленина в Переяславке, создать сквер «Памяти и Славы» в Солнечном, развить стадион «Здоровье БАМа» в Новом Ургале и обновить площадь перед Домом культуры в селе Чумикан.
Параллельно с подготовкой конкурсных заявок в крае продолжают активно собирать предложения от жителей. До 26 марта через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» поступило уже 172 идеи по улучшению общественных пространств. Больше всего инициатив пришло из Комсомольска-на-Амуре — 53 предложения. Жители Хабаровска отправили 44 идеи, а Амурска — 36.
Все собранные предложения помогут сформировать окончательный список объектов, которые позже вынесут на всероссийское онлайн-голосование. В нём смогут принять участие все граждане старше 14 лет. Территории, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в 2027 году.
Такая системная работа по созданию комфортной городской среды ведётся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». В 2025 году в крае уже привели в порядок 81 общественную территорию, а в 2026 году планируется обновить ещё 58 пространств.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства края совместно с муниципалитетами продолжает работу, чтобы жители региона получали современные и удобные места для отдыха, спорта и прогулок в своих городах и посёлках.