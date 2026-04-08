Пилота аэростата оштрафовали за незаконный полет на юге Красноярского края

В Красноярском крае пилота теплового аэростата привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.
Транспортная прокуратура установила, что в феврале 2026 года физическое лицо осуществило подъем принадлежащего ему теплового аэростата вблизи туристической базы в городе Минусинск в контролируемом воздушном пространстве класса С без соответствующих разрешений.
По ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ пилоту воздушного судна назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
