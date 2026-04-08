Fox News: Трамп сохраняет осторожный оптимизм по переговорам с Ираном

Трамп признал, что переговоры с Ираном невероятно сложны.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп признал, что переговоры с Ираном являются «невероятно сложными». Об этом он заговорил в эфире телеканала Fox News.

Также американский лидер заявил, что не хочет «чтобы переговоры оказались под угрозой».

«Он был крайне серьезен в разговоре со мной только что, а также он был хоть и осторожно, но серьезно оптимистичен», — так описала свои диалог с президентом США журналистка Лора Ингрэм.

Как мировые цены на нефть отреагировали на перемирие США и Ирана, читайте здесь на KP.RU.

Накануне президент США Дональд Трамп информировал, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Как указал американский глава, решение в отношении пролива является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с иранской стороной.

Также названы дата и место первого раунда переговоров США и Ирана. Он пройдет 10 апреля в Исламабаде.

