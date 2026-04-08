За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 14 пожаров, есть пострадавший

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поздней ночью в селе Шалинское Манско-Уярского округа произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Источник: НИА Красноярск

Он госпитализирован. Огонь уничтожил жилой дом, хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила около 293 квадратных метров. На месте работали восемь человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

По той же причине произошел пожар в Емельяновском муниципальном округе. В СНТ «Наука» загорелся садовый дом. Площадь возгорания составила около 42 квадратных метров. Пожар ликвидировали восемь человек и две единицы техники.

Также зарегистрированы палы сухой травы. Два возгорания произошли в Октябрьском районе Красноярска и на территории Ачинска. Общая площадь составила около 0,17 гектара.