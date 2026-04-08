В России разработали ГОСТ на приготовление пирожного «картошка»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Росстандарт разработал рекомендации по технологии приготовления коржика и пирожного «картошка».
Как пишет РИА Новости, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни.
Так, коржик необходимо изготавливать из песочного или пряничного теста, но есть и разновидности изделий — с добавлением ржаной или кукурузной муки. В тесто также можно добавить орехи или изюм. Форма коржика — небольшая круглая лепешка или кольцо.
Чтобы приготовить пирожное «картошка», нужно смешать бисквитную крошку с масляным кремом до однородной массы, а затем сформировать из нее небольшие пирожные. Добавлять в бисквитную массу какао-порошок или шоколад не рекомендуется.