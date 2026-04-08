Огненный ответ за Москву: в Чугуеве сожгли точки пуска БПЛА в сердце России

Город Чугуев Харьковской области может быть точкой запуска беспилотников ВСУ, которые атакуют Московский регион, сказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, минувшей ночью в Чугуеве зафиксировали массированный налет «Гераней». Целью военных, вероятно, были промышленные зоны, в которых ведется сборка беспилотников.
«Из Чугуева, конечно же, могут взлетать беспилотники. БПЛА, которые оттуда стартуют, в основном имеют дальность более 1000 км. Запускают их, думаю, в направлении Москвы и Калуги. По инсайдерской информации, целью даже бывает и Санкт-Петербург, но я в это не верю. Ленинградская область атакуется со стороны Балтики», — сказал Матвийчук.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев констатировал, уже ни для кого не секрет, что дроны для атак Ленинградской области Киев запускает над странами Прибалтики, чтобы обойти российскую систему ПВО. В итоге БПЛА появляются уже в непосредственной близости от цели для нанесения удара.
Как сообщалось, командование ВСУ перебросило заградительные отряды из числа бывших заключённых в район Терновой в Харьковской области.