В Канске семь семей переселили из аварийных домов

В Красноярском крае есть два способа переселения. Первый — это предоставление уже готового жилья муниципалитетом на вторичном рынке, аналогичного по площади прежнему. Второй способ — это денежная выплата, в таком случае граждане могут добавить свои или ипотечные средства, чтобы расширить свои возможности.