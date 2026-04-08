В Канске семь семей переселили из аварийных домов

В Красноярском крае продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Канске семь семей расселили из аварийных домов в рамках специальной программы, реализуемой в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». А всего в нынешнем году в этом городе новое жилье взамен аварийного должны получить 32 семьи.

В Красноярском крае есть два способа переселения. Первый — это предоставление уже готового жилья муниципалитетом на вторичном рынке, аналогичного по площади прежнему. Второй способ — это денежная выплата, в таком случае граждане могут добавить свои или ипотечные средства, чтобы расширить свои возможности.