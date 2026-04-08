Репетиции «Дальневосточного вальса» стартовали в Хабаровске

Первая репетиция «Дальневосточного вальса» прошла в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», «Дальневосточный вальс» — это новое единое название патриотических танцевальных традиций города — «Майского вальса» и «Победного вальса».
На первой общей репетиции в танце закружились около восьмидесяти пар, участники — жители разных возрастов. Однако это не окончательное число тех, кто выступит по итогу в ежегодном событии, посвященному годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ведь желающие еще могут зарегистрироваться на участие в акции.
Организаторы «Дальневосточного вальса» подмечают, что умение вальсировать не является критерием отбора, ведь на то и созданы репетиции, на которых обучают танцу с нуля. Записаться на них можно после прохождения регистрации по ссылке.
— Также для участников патриотической танцевальной акции мы сняли и опубликовали обучающий видеоролик по исполнению «Дальневосточного вальса». Видео поможет освоить основные элементы танца и подготовиться к участию в мероприятии, — отметили организаторы акции «Дальневосточный вальс».
Репетиции проходят по вторникам и четвергам с 18:00 до 19:30, а также по воскресеньям с 12 часов до 13:30 на площади «Город воинской славы» (ул. Тургенева 65Б, за Комсомольской площадью). Финальное выступление состоится 9 мая в 18 часов.