Пользователям MAX стала доступна лента рекомендаций каналов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В новой папке «Каналы» в национальном мессенджере MAX можно познакомиться с популярными авторами и собрать любимые каналы можно в одном месте. Для доступа к ленте рекомендаций необходимо обновить приложение.
Найти папку «Каналы» можно в правой верхней части экрана — в разделе «Чаты» мессенджера. Пользователи увидят в папке ленту рекомендаций, смогут прочитать описание каналов и подписаться на понравившиеся, нажав на «+».
Если пользователь подписался на более 20 каналов — в папке отобразятся те каналы, на которые он подписан.
В начале апреля количество приватных и публичных каналов в MAX достигло 4,7 миллиона, включая каналы СМИ, популярных блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 245 миллионов, сообщает пресс-служба мессенджера.