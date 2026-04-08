Диетолог Поляков сказал, сколько безалкогольного пива можно выпить

Безалкогольное пиво является довольно калорийным продуктом, а его частое употребление чревато проблемами со здоровьем. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, сколько этого напитка можно выпить.
«Безалкогольное пиво — калорийный продукт, особенно если пить его в больших количествах. Это может сказаться неблагоприятно на массе тела человека. Кроме того, в составе безалкогольного пива есть дрожжи, которые у людей со сниженным иммунитетом могут вызвать кандидоз кишечника или спровоцировать его обострение», — пояснил эксперт.
Специалист отметил, что злоупотребление этим напитком может вызвать изжогу, гастрит и даже головную боль.
«Если человек здоровый и его ничего не беспокоит, можно выпить безалкогольное пиво 1−2 раза в неделю», — заключил эксперт.
