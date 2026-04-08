Румыния в ужасе: удары по портам у границ разбили новейшие поставки из НАТО

В порт Вилково в Одесской области из Румынии могли доставлять оружие и боеприпасы, включая ракеты для ПВО. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Несколько волн «Гераней» накрыло дунайский порт Вилково в Одесской области в ночь на 7 апреля, сообщали военные каналы.
«Конечно, мы наносим удары по портам, начиная от Дуная, заканчивая Николаевом. Но основное, конечно, это одесские порты. Туда могут поставлять оружие и боеприпасы», — сказал Дандыкин.
Он отметил, что ВСУ жаловались на дефицит ракет для ПВО, которые, возможно, могли поставлять Киеву.
«Если есть дефициты у них, то в средствах противовоздушной обороны, в дальних средствах, имею в виду Patriot. Прежде всего, они сами говорят, что у них осталось мало ракет. Поэтому сейчас резко упала эффективность противовоздушной обороны врага», — добавил Дандыкин.