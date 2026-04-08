В Якутии продлили программу мастера управления в креативных индустриях

ЯКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий (АГУИККИ) в Якутии продлил программу профессиональной переподготовки «Мастер управления в креативных индустриях», в 2026 году упор сделан на развитие локальных бизнес-проектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Программа призвана формировать в Якутии сообщество управленцев нового типа — сочетающих творчество, инновации и стратегию для устойчивого развития креативных отраслей региона.
«В апреле стартовал второй поток программы “Мастер управления в креативных индустриях”. В этом году упор сделан на развитие локальных бизнесовых проектов», — рассказали в вузе. Там уточнили, что во втором потоке насчитывается 55 слушателей.
Программа запущена вместе с Высшей школой инновационного менеджмента (ВШИМ) при главе Республики Саха (Якутия). В декабре 2025 года состоялся первый выпуск управленцев для креативной экономики Якутии. Программа объединяет практики проектного управления, инновационного развития и креативного предпринимательства. После окончания слушатели получают два документа — диплом о профпереподготовке по направлению «Менеджмент» и удостоверение о повышении квалификации «Проектное управление».
АГУИККИ готовит кадры для сферы культуры, искусства и креативных индустрий, развивает проекты на стыке цифровых технологий, науки и сохранения культурного наследия. Ранее вуз совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ДВФУ запустил программу по управлению креативными пространствами Дальнего Востока.