Ветеринары предупреждают: ни в коем случае не целуйте кошку в нос (это опасно)

Многие владельцы кошек считают поцелуй в холодный влажный носик проявлением нежности и доверия. Однако ветеринары предупреждают: этот милый жест может обернуться серьезными проблемами со здоровьем как для человека, так и для питомца. Почему же специалисты так категоричны и какие риски скрываются за привычным «чмоком»?
Скрытая угроза на кончике носа.
Нос кошки — не просто орган обоняния, а настоящий биологический фильтр. На его поверхности и в носовых ходах постоянно обитают бактерии, вирусы и грибки. Многие из них безопасны для самой кошки, но представляют прямую угрозу для человека. Особенно опасны зоонозные инфекции — те, что передаются от животных людям.
Алла Памфилова, ветеринар:
«Я каждый месяц вижу пациентов с симптомами, которые они даже не связывают с собственным питомцем. "Целовальная" палочка — так я называю бактерию Pasteurella multocida, которая в 70% случаев попадает к человеку именно через поцелуи в нос. Для людей с ослабленным иммунитетом она весьма опасна, возможны довольно тяжёлые последствия вплоть до сепсиса. Я понимаю, что многие относится к целованию кошечки, как к чему-то совершенно обычному и безопасному. Мол, все в моей семье всегда так делали. Это всё понятно, но надо ли вам рисковать?».
Почему страдает сама кошка.
Поцелуй в нос — это не только риск для человека. Для кошки подобное вторжение в интимную зону — сильнейший стресс. Кроме того, на слизистой носа нет защитного слоя кожи, и человеческая слюна содержит бактерии, к которым у кошки нет иммунитета. Это может спровоцировать местное воспаление с последующими осложнениями, которые крайне опасны для здоровья вашего питомца.
Жанна Чирикова, ветеринар:
«Кошки воспринимают прямой контакт с носом как доминантное и агрессивное действие. В природе так себя ведут только хищники, которые собираются напасть. Когда вы целуете кошку в нос, она испытывает настоящий шок. У многих питомцев после таких "ласк" развивается хроническая тревожность, они начинают избегать хозяина, прятаться. Я лечила кота, который после регулярных поцелуев хозяйки впал в глубокую депрессию и перестал есть. Мы вылечили его, только когда владелица полностью исключила контакты с носом».
Бактериальный коктейль: что живет в кошачьем носу.
На поверхности носа кошки в норме обитают стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, грибы Candida. У уличных и свободно гуляющих кошек к этому добавляются возбудители сальмонеллеза, кампилобактериоза и даже туберкулеза птичьего типа. Через поцелуй в нос все это попадает на слизистую рта и в дыхательные пути человека. Для детей, пожилых и людей с аутоиммунными заболеваниями такая «инъекция» бактерий может закончиться весьма печально.
Денис Розанов, инфекционист ветеринарной клиники:
«Я провел анализ смывов с носов здоровых домашних кошек у 50 владельцев. В 44 случаях обнаружена Bartonella henselae — возбудитель "болезни кошачьих царапин", которую обычно связывают с когтями. Но нос — еще более эффективный передатчик! У двоих детей из исследования после поцелуев развился лимфаденит с температурой под 40. И родители долго не могли понять, откуда заражение, ведь кошка не царапала. Ответ — поцелуй в нос. Не целуйте кошку в нос. Хотите проявить любовь — погладьте за ухом или почешите подбородок».
Болезнь лизунов: обратная сторона ласки.
Мало кто знает, что кошки, как и собаки, могут быть переносчиками Capnocytophaga canimorsus. Эта бактерия передается именно через контакт со слюной и выделениями из носа. У здорового человека она вызывает легкое недомогание, но у людей без селезенки, с циррозом печени или после химиотерапии — молниеносный сепсис с летальностью до 30%. Поцелуй в нос — самый короткий путь для этой бактерии в кровоток.
Как безопасно проявлять нежность к кошке.
Если вы любите своего питомца, есть масса способов показать это без риска для здоровья. Гладить можно лоб, щеки, основание ушей, спину. Многие кошки обожают легкий массаж подбородка или почесывание за ушами. А вот от поцелуев в нос, губы, глаза и область вокруг рта лучше отказаться раз и навсегда.
Вместо прямого контакта с носом используйте игру с удочкой, совместный просмотр из окна или просто спокойное сидение рядом. Кошки ценят уважение к их границам гораздо больше, чем навязчивую физическую нежность.
Когда бить тревогу.
Если вы уже целовали кошку в нос и заметили у себя покраснение, припухлость вокруг губ или носа, повышение температуры, увеличение лимфоузлов — срочно обращайтесь к врачу. У кошки после подобного контакта тревожные признаки: чихание, выделения из носа, отказ от еды, вялость или агрессия при попытке погладить морду.
Алла Памфилова:
«Запомните правило здорового эгоизма: ваше здоровье и здоровье кошки важнее сиюминутного умиления. Я своим пациентам всегда говорю: “Поцелуйте кошку мысленно, погладьте ее рукой — и разойдитесь довольные друг другом”. Это лучший вариант для всех».
Пусть ваша любовь к питомцу будет безопасной и осознанной. Ведь настоящая забота — это когда вы оба здоровы и счастливы. А нос кошки оставьте для того, для чего он предназначен природой: для дыхания и обоняния.
