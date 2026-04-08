РФ может создать суверенные территории на Луне: в РАН раскрыли подробности

По словам академика РАН Сергея Чернышева, федеральный проект «Космическая наука» откроет России путь к созданию собственных суверенных территорий на Луне.
На конференции РАН в рамках «Недели космоса» академик Чернышев представил доклад о целях и задачах проекта «Космическая наука».
«Даст России ключевые знания и технологии в освоении Луны. Создаст суверенные территории России на Луне», — сказал академик в рамках конференции.
Как заявил академик, реализация федерального проекта «Космическая наука» предусматривает запуск 16 космических аппаратов по различным исследовательским направлениям.
По мнению Чернышева, проект позволит сохранить Россию в числе ведущих космических держав, осваивающих Луну.
Ранее министр правительства Москвы Владислав Овчинский сообщил, что неделя космоса соберет гостей в павильоне «Макет Москвы» с 7 по 12 апреля.