Смертельный удар за танкер и Новороссийск: горят тайные цеха ВСУ в Чугуеве

Массированная атака беспилотников по объектам в Чугуеве Харьковской области могла быть ответом на очередные террористические действия ВСУ, сообщил aif.ru военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, накануне в Чугуеве зафиксировали налёт большого количества «Гераней». Целью ВС РФ, вероятнее всего, были промышленные зоны, где скрытно ведётся сборка беспилотников.
«Данная атака является ответом на все террористические акты, которые киевский режим совершает на территории России. В частности, напомню, что недавно ВСУ атаковали “Каспийский трубопроводный консорциум” в Новороссийске. И где американцы, казахи? Почему молчат?» — сказал Матвийчук.
Кроме того, добавил военный эксперт, удар в Чугуеве вполне может быть ответом на атаку Киева на сухогруз с зерном в Азовском море.
Как сообщалось, в ночь на 6 апреля ВСУ с помощью беспилотников атаковали объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесён с целью дестабилизации мирового рынка углеводородов и причинения максимального экономического ущерба крупнейшим иностранным акционерам КТК — компаниям из США и Казахстана.
Также ранее после атаки ВСУ в Азовском море затонул сухогруз с пшеницей. Один человек погиб, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Капитана судна госпитализировали.