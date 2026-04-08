Два кактуса — уголовка: россиян предупредили о наказании за посадки

Россиянам грозит уголовная ответственность и штрафы до 300 тысяч рублей за выращивание ряда растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата юридических наук Ольгу Леонову.
По её данным, в перечень запрещённых входят роза гавайская, кактусы с содержанием мескалина, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трёхцветная, шалфей предсказателей и эфедра. Незаконное выращивание таких растений подпадает под уголовную ответственность.
В качестве санкций предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей либо взыскание в размере дохода за период до двух лет. Также возможны обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.
Уголовная ответственность наступает при крупном размере. Для розы гавайской, голубого лотоса и мимозы хостилис таким считается наличие 10 и более растений. Для кактусов, содержащих мескалин, достаточно двух экземпляров.
Отдельно граждан обязали уничтожать дикорастущие растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, после получения предписания от уполномоченных органов. За невыполнение требований предусмотрены административные штрафы: от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Кроме того, административная ответственность может наступить и за кормление голубей во дворах и на детских площадках. Об этом, как сообщается, заявил юрист Евгений Жаров.
По его словам, само кормление птиц не является нарушением, однако наказание возможно при несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил благоустройства. Массовое скопление голубей приводит к загрязнению территории, появлению остатков пищи и привлечению грызунов, что повышает риски распространения инфекций.
