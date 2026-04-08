Румыния вздрогнула от мести за танкер РФ: главная новость СВО 8 апреля

Порт Вилково недалеко от границ с Румынией подвергся атаке дронов. Военный эксперт Дандыкин оценил главную новость СВО 8 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Ночью 7 апреля украинский порт Вилково, расположенный в Одесской области, подвергся атаке несколькими волнами беспилотников «Герань». Этот удар, по мнению военных экспертов, может являться ответной реакцией на недавний инцидент в Азовском море, где в результате атаки украинского дрона затонул российский сухогруз «Волго-Балт 138», унеся жизни трех человек.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru назвал подобные удары российской армии логичным следствием произошедшего во внутреннем море РФ.

«После того, что случилось в Азовском море, когда потопили зерновоз, люди погибли, наши военные могут наносить удары по всем судам, которые находятся в одесских портах. Можем отвечать серьезно без оглядки на то, кто и что скажет, потому что борзота налицо», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что порты Одесской области играют ключевую роль в логистике поставок вооружений и боеприпасов от стран НАТО.

«Бьют, возможно, и по другим поставкам, включая углеводороды и топливо», — добавил Дандыкин, уточнив, что удары наносятся по всей портовой инфраструктуре Украины, начиная от Дуная и заканчивая Николаевом, но основной фокус приходится именно на одесские порты.

Напомним, 3 апреля сухогруз «Волго-Балт 138», перевозивший около 3 тысяч тонн пшеницы из порта Азов в порт Кавказ, потерпел крушение в Азовском море в результате атаки украинского беспилотника. Трагедия унесла жизни трех членов экипажа.

