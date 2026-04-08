В красноярском зоопарке зебры радуются весне

Африканские зебры — питомцы парка флоры и фауны «Роев ручей», с наступлением теплой погоды переместились в уличный вольер. Экзотические животные с удовольствием проводят здесь дни, подставляя бока весеннему солнцу. Днем начинается настоящий африканский драйв. Топот копыт, радостное ржание, настроение боевое, — делятся в пресс-службе «Роева ручья». [caption id= «attachment_363955» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Роев ручей»[/caption] Правда, ночи в Красноярске еще не настолько теплые, чтобы зебры могли остаться на улице. Спать они предпочитают в зимнем, теплом вольере, рассказали в парке флоры и фауны. Напомним, на юге Красноярского края уже заметили первых бабочек, а на острове Татышев в Красноярске — сусликов, проснувшихся после зимы.