Трамп прокомментировал материал CNN с заявлением совбеза Ирана о перемирии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подверг критике телеканал CNN за публикацию, по его словам, ложного заявления Высшего совета нацбезопасности Ирана о победе иранской стороны над США.
«Предполагаемое заявление, опубликованное CNN World News, является мошенничеством, что прекрасно известно CNN», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, материал связан с «фейковым новостным сайтом из Нигерии». Президент США потребовал, чтобы телеканал удалил публикацию. Кроме того, он пообещал провести расследование.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что этой ночью «может погибнуть целая цивилизация», но позже рассказал, что откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.
Он отметил, что США получили от Ирана предложение из десяти пунктов. В частности, иранская сторона гарантирует безопасность судоходства в Ормузском проливе.
По словам Трампа, Соединённые Штаты достигли всех целей военной операции против Ирана.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и иранская сторона за две недели подготовят окончательный вариант договорённости.