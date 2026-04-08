Первые бабочки проснулись в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На юге региона заметили первых проснувшихся после зимы бабочек. Одну из них — многоцветницу — удалось запечатлеть в Минусинском бору.

Источник: НИА Красноярск

Многоцветница — крупная дневная бабочка с яркими крыльями, на которых сочетаются черный, рыжий, золотой и голубой оттенки. Зиму она проводит в состоянии, похожем на заморозку, а с приходом тепла «оживает» и начинает активную жизнь.

Сразу после схода снега бабочки восстанавливают силы и готовятся к размножению. Самки откладывают до 100 яиц на ветках деревьев, после чего погибают. Уже через несколько недель появляются гусеницы, которые живут группами, а к началу лета превращаются в молодых бабочек.

«Молодняк любит пить сок из поврежденных берез, ив, плодовых деревьев. Балует себя цветочным нектаром. Активны “подростки” несколько недель и впадают в оцепенение до конца лета. Осенью активно налегают на сок ягод или фруктов. “Зажирев” до нужных объемов, прячутся в дуплах, под корой, в щелях. Уходят к криогенный сон, чтобы вернуться весной», — написали в соцсетях Лесопожарного центра Красноярского края.