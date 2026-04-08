Час X для США: Иран готовит удар в неожиданном месте в ответ на угрозы

Срок очередного ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом Ирану, истекает в ночь на 8 апреля. Сам американский лидер заявил, что в случае эскалации «иранская цивилизация может быть полностью уничтожена», однако тут же добавил, что этого не желает. Эти слова прозвучали на фоне сообщений об ударе США и Израиля по иранскому острову Харк, информацию о котором позднее подтвердил американский чиновник.
Такая напряженная обстановка ставит Вашингтон в крайне сложное положение. Как отмечает доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, США оказались в ситуации, где любой шаг ведет к ухудшению.
«Мы снова убедились, что США в положении цугцванг — какой ход не делай, все равно плохой. Поджал хвост и убежал — плохо, выйти с гордо поднятой головой не получается. Продолжать войну — совсем опасно», — сказал aif.ru эксперт.
Подготовка Тегерана к длительной войне.
По мнению Перенджиева, Иран эффективно готовился к конфликту, понимая его неизбежность.
«Иранские военные готовились к войне, понимали, что война неизбежна, что будут именно бомбовые и ракетные удары и что им нужны силы для отражения. Иран готовился к долгой войне, у них хватит боеприпасов и техники, чтобы изнурять противника», — пояснил полковник.
При этом США сталкиваются с серьёзными трудностями ведения боевых действий на Ближнем Востоке.
«Вашингтон ведет войну не с соседями, на расстоянии это делать тяжело. Потому что система коммуникации, боевого обеспечения растянута. Вот у США они будут всегда отставать только потому, что слишком большие расстояния в плане боевых действий. И в Вашингтоне уже понимают, что бесконтактная война, которую они всегда вели, в отношении Ирана не работает. Иран эффективно защищается и сбивает самолеты, и наносит ответные удары», — подчеркнул эксперт.
Дилемма Трампа и отказ европейских союзников от войны.
Переход к наземной операции со стороны США, по мнению политолога, маловероятен из-за высоких рисков потерь.
«В США все-таки есть понимание, что это риски больших потерь. Американцы хотели, чтобы страны НАТО стали некой силой ведения прокси-войны против Ирана в наземной операции. А европейские страны поняли, что они просто положат там своих солдат, поэтому они жестко уперлись и отказались. Тем более, они сами привыкли вести прокси-войны. Поэтому Трамп стоит перед дилеммой — отправлять свои войска, чтобы они погибли, или найти прокси, которых нет», — отметил Перенджиев.
Иран, как обратил внимание собеседник aif.ru, нашёл слабое место Вашингтона и требует прекращения военных действий. «Иран четко понял слабость Трампа и говорит, что они не готовы заканчивать войну на условиях США, только на своих», — пояснил эксперт.
В условиях, когда США не хотят уходить, но продолжают вести боевые действия и нести потери, политолог допускает возможность наземной операции со стороны Ирана.
«Как бы Иран не начал проводить наземные операции с помощью диверсионных групп в отношении американских баз в арабских странах. Такой вариант я не исключаю», — убежден Перенджиев.
Холодный душ для США.
Реакция президента Трампа на 10-пунктовый план Ирана, где он назвал его «важным», но «недостаточным», свидетельствует о попытке дипломатического манёвра. По данным New York Times, план включал гарантии ненападения и отмену санкций в обмен на разблокирование Ормузского пролива.
«Это заявление Трампа говорит о том, что США начали понимать, что дела не очень хороши. Поэтому с одной стороны Трамп говорит, что Вашингтон получил не то, что хотел от Тегерана, с другой стороны — все равно замечательно, что Тегеран ответил. Это дипломатический такой ход», — считает Перенджиев.
Эксперт полагает, что США испытали «холодный душ» после иранских ударов по американским базам, что привело к более осторожной риторике.
«Если перевести эти слова на обычный язык, то будет звучать как: “Мне не нравится, но придется с ними считаться”», — отметил эксперт.
Он напомнил, что «холодным душем» для США стали серьёзные потери, в том числе в авиации и живой силе, которые, по мнению эксперта, со временем станут известны.
Отход США.
Действия США, направленные на отход от Ормузского пролива, также могли указывать на желание снизить конфронтацию.
«Они уже отходят от Ормузского пролива. А это как раз говорит о том, что Соединенные Штаты получили “огненный цветок”, как тигр Шер-Хан от Маугли, и как паленая кошка стали отходить в сторону», — образно резюмировал полковник.