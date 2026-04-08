В Комсомольске-на-Амуре убрали свалку возле птицефабрики

В Комсомольске-на-Амуре после вмешательства прокуратуры полностью убрали несанкционированную свалку рядом с птицефабрикой. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Проверка показала, что в районе предприятия регулярно появлялись кучи бытовых отходов. Мусор скапливался прямо под открытым небом и создавал серьёзные проблемы для местных жителей.
Прокурор города обратился в Центральный районный суд с иском, чтобы обязать местные власти навести порядок. Суд полностью поддержал требования прокуратуры и вынес решение о ликвидации свалок.
В настоящее время решение суда исполнено. Подрядная организация МУП «Спецавтохозяйство» вывезла весь мусор, и территория приведена в порядок.