Депутаты от КПРФ предлагают сделать премию им. Гагарина ежегодной

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов фракции КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным планирует внести в Госдуму законопроект, который предусматривает ежегодное вручение премии имени Ю. А. Гагарина и увеличение ее размера до 5 млн рублей. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Премия вручается с 2011 года один раз в пять лет за достижения в области космической деятельности. Ее размер составляет 1 млн рублей, он не индексировался с момента учреждения.
«Мы предлагаем сделать вручение премии имени Гагарина ежегодным и увеличить ее размер, потому что сейчас нужно использовать все возможности для стимулирования развития нашей космической отрасли. Сегодня нам необходимо резко интенсифицировать наши усилия на разных направления космической деятельности — от развертывания систем широкополосного спутникового интернета до создания своей орбитальной станции», — сказал ТАСС Афонин.
Он отметил, что космос имеет критическое значение для обороноспособности страны, так как без высокоэффективных систем космической разведки и связи невозможно успешно вести боевые действия. Кроме того, освоение космоса становится более значимым и для гражданского сектора.
«Все талантливые люди, занятые в нашей космической отрасли, должны иметь максимальную государственную поддержку, в том числе и в виде ежегодных премий для добившихся самых выдающихся успехов», — заключил Афонин.