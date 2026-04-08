Депутаты от КПРФ предлагают сделать премию им. Гагарина ежегодной

«Мы предлагаем сделать вручение премии имени Гагарина ежегодным и увеличить ее размер, потому что сейчас нужно использовать все возможности для стимулирования развития нашей космической отрасли. Сегодня нам необходимо резко интенсифицировать наши усилия на разных направления космической деятельности — от развертывания систем широкополосного спутникового интернета до создания своей орбитальной станции», — сказал ТАСС Афонин.